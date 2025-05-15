В Україні внесли зміни до Стратегії розвитку фінансового сектору

Рада з фінансової стабільності також схвалила зміни до Стратегії з розвитку кредитування з метою синхронізації її з планом законодавчих змін у межах реалізації програми Ukraine Facility.

Фото: ukrinform.com

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Національний банк України повідомив, що Рада з фінансової стабільності схвалила зміни до Стратегії розвитку фінансового сектору України.

Серед яких:

додання нових заходів стосовно законодавчого врегулювання діяльності Фонду розвитку підприємництва, розроблення стратегії розвитку іпотечного кредитування, підвищення стійкості критичної інфраструктури та цифрової операційної стійкості фінансового сектору;

оновлення заходів для розвитку інфраструктури ринків капіталу, зокрема щодо узгодження цільової моделі роботи ринку разом зі стейкхолдерами, включаючи питання консолідації облікової інфраструктури та залучення іноземних інвесторів, та її імплементації. Ці зміни дають змогу реформувати ринок та максимізувати можливості залучення приватних інвестицій;

розширення охоплення цілі ІІІ «Фінансова система працює на відновлення країни та інтегрується до ЄС» і додання нової ініціативи «Європейська інтеграція фінансового сектору», що включає заходи з поглиблення співробітництва з інституціями ЄС, виконання програмних документів, участі в переговорному процесі, імплементації актів права ЄС з урахуванням рекомендацій Європейської комісії за результатами скринінгу.

Також Рада з фінансової стабільності схвалила зміни до Стратегії з розвитку кредитування з метою синхронізації її з планом законодавчих змін у межах реалізації програми Ukraine Facility в частині розвитку і функціонування ринку непрацюючих кредитів (NPL) та залучення іноземних інвестицій у цей ринок.

Крім того, Рада розглянула та взяла за основу концепцію розроблення Стратегії з розвитку іпотеки і доручила робочій групі (Комітету) з фінансового розвитку при РФС підготувати узгоджені матеріали для її подальшого обговорення, зокрема з експертами МВФ.

Схвалені документи, зокрема оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України та Стратегію з розвитку кредитування, буде оприлюднено додатково після затвердження.

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