Умер легендарный шахматист Властимил Горт, который одновременно играл на 636 досках

Властимил Горт ушел из жизни на 82-м году.

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На 82-м году жизни скончался выдающийся чехословацкий и немецкий гроссмейстер Властимил Горт - одна из самых ярких фигур в мире шахмат второй половины XX века. Об этом сообщили шахматные федерации Чехии и Германии. Родился Горт в 1944 году в Праге. Об этом пишет nv.ua.

Горт пять раз завоевывал титул чемпиона Чехословакии и 11 раз представлял страну на шахматных Олимпиадах. Он также добрался до четвертьфинала матчей претендентов на звание чемпиона мира в 1977 году, где уступил экс-чемпиону Борису Спасскому.

В 1985 году гроссмейстер эмигрировал в Западную Германию, где трижды выигрывал национальный чемпионат. В том же году он установил мировой рекорд, проведя в Кельне уникальный сеанс одновременной игры на 636 досках. Этот рекорд до сих пор остается непревзойденным и занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Горт неоднократно подчеркивал, что шахматы - это не только интеллектуальная игра, но и физическое испытание. Его вклад в популяризацию шахмат считают весомым во всем мире.

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