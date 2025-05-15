Підозрюваного у шахрайстві на 4 млн грн екстрадували до України з Німеччини

Україна екстрадувала з Німеччини шахрая, який переказував чужі гроші дружині.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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До України з Німеччини екстрадували 34-річного громадянина Тунісу, якого підозрюють у масштабному шахрайстві. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Чоловіка, що перебував у міжнародному розшуку з 2022 року, затримали завдяки злагодженим діям українських правоохоронців та німецьких компетентних органів. Його доставили до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

За даними слідства, підозрюваний, працюючи адміністратором на фриланс-платформі, отримав несанкціонований доступ до електронних кабінетів користувачів. Він змінював реквізити рахунків, на які надходила оплата за виконані завдання, і переказував кошти на рахунок своєї дружини. Внаслідок цього компанія втратила близько 4 мільйонів гривень.

Після викриття схеми зловмисник утік за кордон. Наразі його доставлено до України, йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 908 тисяч гривень.

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