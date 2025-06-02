Для кандидатів у судді прибрали вимогу у 75% вірних відповідей на тестах щодо знання історії української державності

Раніше кандидат у судді мав набрати не менше 75% правильних відповідей на тесті щодо знання історії української державності, після змін цей бал встановить сама ВККС.

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Президент Володимир Зеленський підписав закон 4433-IX, яким спрощено вимоги до результатів тесту щодо знання української державності для кандидатів в судді (законопроект 12331-2).

Закон передбачає, що ВККС буде сама встановлювати допустимий бал не лише для IQ-тестів, але й для тесту на історію української державності.

До змін кандидат на посаду судді вважався таким, що склав кваліфікаційний іспит з вибраної спеціалізації суду, якщо він набрав не менше 75% максимально можливого бала за тестування щодо історії української державності, загальних знань у сфері права та відповідної спеціалізації суду.

Законом вимога стосовно 75% вірних відповідей на тесті з історії української державності прибирається.

Для проходження на наступний етап кандидату буде достатньо скласти тестування щодо когнітивних здібностей та історії української державності «успішно». Таким успішним проходженням буде вважатися набрання середнього допустимого бала, встановленого ВККС. Це може потенційно розширити коло осіб, які успішно пройдуть даний етап конкурсу.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів 12 травня оприлюднила основи тестових запитань з історії української державності та «орієнтовні» відповіді на частину з них.

Вказане тестування вже влітку будуть складати учасники добору на 1800 вакантних посад суддів місцевих судів, а також судді, які бажають змінити місце роботи. У подальшому відповідне тестування будуть проходити і претенденти на посади суддів інших судів, зокрема, учасники конкурсу до ВАКС та АП ВАКС.

Всього до переліку включено 700 текстових запитань. Під час тестування протягом 40 хвилин кандидатам доведеться відповісти на 40 запитань.

«Судово-юридична газета» вже неодноразово розповідала про особливості програми тестування з історії державності. Кандидатам в судді та діючим суддям фактично потрібно знати історію розвитку українських земель зі стародавніх часів (від часів скіфів, готів, гунів) до президентства Володимира Зеленського.

У Верховній Раді були не зовсім задоволені змістом програми, оскільки, на думку депутатів, вона є занадто масштабною і по суті відтворює повноцінну університетську програму. Народні депутати вважали, що тестування має охоплювати більш сучасний період часу, наприклад, починаючи з 1914-1918 років.

ВККС, у свою чергу, всі претензії переадресувала до Національної школи суддів, яка розробляла відповідні тести.

НШСУ у відповідь повідомила, що просто виконала технічне завдання від ВККС так, як воно було буквально сформульовано. Відтак, якщо у ВККС є якійсь претензії до змісту програми та тестів, то ці претензії Комісії необхідно перш за все висловлювати на свою адресу.

Разом з тим, слід зазначити, що оприлюднені 12 травня ВККС основи тестових запитань з орієнтовними відповідями на них, вже зараз викликають чимало запитань з огляду на те, наскільки дійсно вони концептуально відповідають змісту програми «Історія української державності».

Частина запитань, як вже зазначалося, стосується настільки давніх часів, що, скоріш за все, стосується питань історії українських земель загалом, а не конкретно української державності.

Ще частина запитань стосується здебільшого історії іноземних країн – перш за все, Польщі та Литви.

Також чималу частину запитань можна вважати занадто спеціалізованими, адже навряд чи на них зможуть знайти швидку та коректну відповідь навіть студенти історичних факультетів вищих навчальних закладів.

Детальніше про зміст тестів можна прочитати у матеріалі «Президенти мали прорахунки, а «Слуга народу» здобула безпрецедентну перемогу – як виглядають тести з історії української державності для суддів та кандидатів в судді».

Автор: Наталя Мамченко

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