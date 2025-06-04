СБУ показала уникальное видео спецоперации «Паутина», в ходе которой поражено 41 самолет

Ориентировочная стоимость техники, пораженной в результате спецоперации СБУ, превышает 7 миллиардов долларов.

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Служба безопасности Украины обнародовала часть самых ярких видеозаписей поражения самолетов стратегической авиации РФ в ходе спецоперации «Паутина». Всего было поражено 41 российский самолет.

В спецслужбе подчеркивают, что значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут восстанавливаться в течение многих лет.

На кадрах зафиксированы удары FPV-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: «Оленья», «Иваново», «Дягилево», «Белая» — именно там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно наносит удары по мирным украинским городам.

Среди пораженных воздушных судов: А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12, Ил-78.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу.

«Во время проведения операции была применена современная технология управления БПЛА, сочетающая автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.

В частности, часть дронов при потере сигнала переходила к выполнению миссии по заранее заданному маршруту с помощью ИИ. При приближении и контакте с точно определенной целью автоматически срабатывала боевая часть», — добавили в СБУ.

В Службе безопасности напомнили, что ориентировочная стоимость техники, пораженной в ходе операции, превышает 7 миллиардов долларов США.

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