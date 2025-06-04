Посольство США предупреждает об угрозе нового российского обстрела

Как говорится в предупреждении, существует постоянный риск значительных воздушных атак.

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Посольство США в Украине призывает своих граждан проявлять осторожность в связи с угрозой «значительных воздушных атак РФ» по Украине.

Соответствующее объявление появилось на сайте дипломатического представительства 4 июня.

«Россия усилила интенсивность своих ракетных атак и атак с использованием беспилотников против Украины в последние недели, и в настоящее время существует постоянный риск масштабных воздушных ударов. Посольство США в Киеве призывает граждан США быть внимательными. Как всегда, мы рекомендуем быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — говорится в заявлении.

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