Возмещение ущерба, причиненного преступлением, до начала досудебного расследования не влияет на обязанность внесения сведений в ЕРДР – Верховный Суд

Защитник отмечал, что АО «Укрпочта» после внесения обвиняемой суммы выявленной недостачи в кассу обратилась с заявлением о совершении преступления лишь через 2 месяца.

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Возмещение лицом ущерба, причиненного преступлением, до начала досудебного расследования не влияет на обязанность внесения сведений в ЕРДР по заявлению потерпевшего о совершении уголовного правонарушения, поскольку такое возмещение не опровергает обстоятельств правонарушения и не исключает факта общественно опасного деяния. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 17 апреля 2025 года по делу №583/702/21.

Так, суды предыдущих инстанций признали виновной и осудили обвиняемую начальницу отделения почтовой связи по ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК.

В кассационной жалобе защитник отмечал, что после внесения обвиняемой суммы выявленной недостачи в кассу предприятия АО «Укрпочта» обратилась с заявлением о совершении преступления лишь через 2 месяца, указав на выявленный ущерб, который был устранен до начала досудебного расследования, в связи с чем, учитывая отсутствие фактического ущерба, орган досудебного расследования безосновательно внес сведения в ЕРДР.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций.

КУС указал, что системный анализ ст. 2, ч. 1 ст. 11, частей 1, 4, 5 ст. 214 УПК свидетельствует о том, что в случае, если потерпевший обращается с соответствующим заявлением, в котором приводит обстоятельства совершения определенным лицом уголовного правонарушения, то совершение таким лицом действий, направленных на возмещение причиненного ущерба, не влияет на обязанность внесения сведений в ЕРДР, поскольку указанное не опровергает обстоятельств, приведенных в заявлении (сообщении) об уголовном правонарушении. Это заявление, учитывая положения ч. 4 ст. 214 УПК, должно быть принято и зарегистрировано уполномоченным на то должностным лицом.

Также возмещение не исключает факта общественно опасного деяния (установленного на стадии, предусмотренной ч. 1 ст. 214 УПК) и не исключает такой задачи уголовного производства, как защита лица, общества и государства от уголовных правонарушений.

Автор: Наталя Мамченко

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