Верховный Суд высказался относительно участия в проведении НСРД оперативного работника – родственника участника уголовного производства

Как указал Верховный Суд, положения статьи 77 УПК относительно отвода прямо не распространяются на оперативных работников.

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Участие в проведении следственных (розыскных) действий и НСРД оперативного работника – родственника участника уголовного производства, не является безусловным основанием для признания полученных доказательств недопустимыми, если его действия носили технический характер и не влияли на направление расследования, а сторона защиты имела возможность проверить правильность составленных протоколов.

Положения ст. 77 УПК относительно отвода прямо не распространяются на оперативных работников. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 27 марта 2025 года по делу №758/13354/16-к.

Позиции судов

Местный суд признал виновными и приговорил обвиняемую по ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 368 УК и обвиняемого по ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 УК.

Апелляционный суд отменил этот приговор, а уголовное производство закрыл на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лиц в суде и исчерпанием возможности их получить.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что оперуполномоченный, который является мужем заявителя и свидетеля, не имел права принимать участие в этом уголовном производстве при проведении следственных (розыскных) действий и НСРД, поскольку на оперативных работников распространяются не только права, но и обязанности и ограничения, предусмотренные нормами УПК, в частности и ограничения, предусмотренные ст. 77 этого Кодекса, а следовательно, эти обстоятельства свидетельствуют о существенном нарушении требований УПК во время досудебного расследования, что влечет за собой признание документов, составленных оперуполномоченным, в том числе протоколов НСРД, недопустимыми доказательствами.

В кассационной жалобе прокурор утверждал, что апелляционный суд безосновательно признал осуществление ряда следственно-оперативных действий оперуполномоченным, который находился в родственных отношениях с заявительницей (свидетелем), обстоятельством, которое свидетельствует о недопустимости доказательств, как полученных с нарушением требований УПК.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

КУС ВС не соглашается с таким безоговорочным выводом апелляционного суда, поскольку положения ст. 77 УПК прямо не распространяются на оперативных работников.

Коллегия судей ККС не исключает, что при определенных обстоятельствах участие в расследовании оперативного работника, который является родственником или близким лицом другого участника процесса, может поставить под сомнение объективность расследования. Однако КУС не усматривает таких оснований в обстоятельствах этого производства.

В ходе производства оперуполномоченным были вручены повестки, предоставлены образцы специального химического вещества, которым были помечены денежные средства в сумме 142 тысяч грн, проведен осмотр мобильного телефона, изъятого у подозреваемого, а также составлен протокол по результатам осуществления НСРД от 9.09.2016 и протокол о результатах проведения доследственных (розыскных) действий – контроль за совершением преступления от 9.09.2016.

Все эти действия оперуполномоченного носили технический характер и не направляли расследование дела. Правильность составленных им протоколов сторона защиты имела возможность проверить.

КУС считает, что участие во время досудебного расследования этого уголовного производства мужа заявителя и свидетеля, который является оперуполномоченным и проводил следственные (розыскные) действия и принимал участие при проведении НСРД, не свидетельствует о нарушении требований УПК, в том числе не служит основанием для признания документов, составленных оперуполномоченным, недопустимыми доказательствами.

Коллегия судей КУС не исключает, что при определенных обстоятельствах участие в расследовании оперативного работника, который является родственником или близким лицом другого участника процесса, может поставить под сомнение объективность расследования. Однако Суд не усматривает таких оснований в обстоятельствах этого производства.

Автор: Наталя Мамченко

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