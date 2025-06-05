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Верховний Суд висловився щодо участі у проведенні НСРД оперативного працівника – родича учасника кримінального провадження

08:30, 5 червня 2025
Як вказав Верховний Суд, положення статті 77 КПК щодо відводу прямо не поширюються на оперативних працівників.
Верховний Суд висловився щодо участі у проведенні НСРД оперативного працівника – родича учасника кримінального провадження
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Участь у проведенні слідчих (розшукових) дій та НСРД оперативного працівника – родича учасника кримінального провадження, не є безумовною підставою для визнання отриманих доказів недопустимими, якщо його дії мали технічний характер і не впливали на спрямування розслідування, а сторона захисту мала можливість перевірити правильність складених протоколів.

Положення ст. 77 КПК щодо відводу прямо не поширюються на оперативних працівників. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 27 березня 2025 року по справі №758/13354/16-к.

Позиції судів

Місцевий суд визнав винуватими і засудив обвинувачену за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 368 КК та обвинуваченого за ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 КК.

Апеляційний суд скасував цей вирок, а кримінальне провадження закрив на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку із невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості осіб в суді і вичерпанням можливості їх отримати.

Суд апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що оперуповноважений, який є чоловіком заявника та свідка, не мав права брати участь у цьому кримінальному провадженні при проведенні слідчих (розшукових) дій та НСРД, оскільки на оперативних працівників поширюються не тільки права, а й обов’язки та обмеження, передбачені нормами КПК, зокрема і обмеження, передбачені ст. 77 цього Кодексу, а відтак ці обставини свідчать про істотне порушення вимог КПК під час досудового розслідування, що тягне за собою визнання документів, складених оперуповноваженим, у тому числі протоколів НСРД, недопустимими доказами. У касаційній скарзі прокурор стверджував, що апеляційний суд безпідставно визнав здійснення ряду слідчо-оперативних дій оперуповноваженим, який перебувала у родинних стосунках із заявницею (свідком), обставиною, яка свідчить про недопустимість доказів, як отриманих з порушенням вимог КПК.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду скасував ухвалу апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС ВС не погоджується з таким беззастережним висновком апеляційного суду, оскільки положення ст. 77 КПК прямо не поширюються на оперативних працівників.

Колегія суддів ККС не виключає, що за певних обставин участь у розслідуванні оперативного працівника, який є родичем або близькою особою іншого учасника процесу може поставити під сумнів об’єктивність розслідування. Однак ККС не вбачає таких підстав в обставинах цього провадження.

Під час провадження оперуповноваженим було вручено повістки, надані зразки спеціальної хімічної речовини, якою були помічені грошові кошти в сумі 142 тисяч грн, проведено огляд мобільного телефону, вилученого у підозрюваного, а також складено протокол за результатами здійснення НСРД від 9.09.2016 та протокол про результати проведення дослідчих (розшукових) дій – контроль за вчиненням злочину від 9.09.2016.

Всі ці дії оперуповноваженого носили технічний характер і не спрямовували розслідування справи. Правильність складених ним протоколів сторона захисту мала можливість перевірити.

ККС вважає, що участь під час досудового розслідування цього кримінального провадження чоловіка заявника та свідка, який є оперуповноваженим та проводив слідчі (розшукові) дії і брав участь при проведенні НСРД, не свідчить про порушення вимог КПК, у тому числі не слугує підставою для визнання документів, складених оперуповноваженим, недопустимими доказами.

Колегія суддів ККС не виключає, що за певних обставин участь у розслідуванні оперативного працівника, який є родичем або близькою особою іншого учасника процесу може поставити під сумнів об’єктивність розслідування. Однак Суд не вбачає таких підстав в обставинах цього провадження.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд судова практика кримінальне провадження

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