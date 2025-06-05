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Відшкодування завданих злочином збитків до початку досудового розслідування не впливає на обов'язок внесення відомостей до ЄРДР – Верховний Суд

08:55, 5 червня 2025
Захисник зазначав, що АТ «Укрпошта» після внесення обвинуваченою суми виявленої нестачі до каси звернулася із заявою про вчинення злочину лише через 2 місяці.
Відшкодування завданих злочином збитків до початку досудового розслідування не впливає на обов'язок внесення відомостей до ЄРДР – Верховний Суд
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Відшкодування особою завданих злочином збитків до початку досудового розслідування не впливає на обов'язок внесення відомостей до ЄРДР за заявою потерпілого про вчинення кримінального правопорушення, оскільки таке відшкодування не спростовує обставин правопорушення та не виключає факту суспільно небезпечного діяння. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 17 квітня 2025 року по справі №583/702/21.

Так, суди попередніх інстанцій визнали винуватою та засудили обвинувачену начальницю відділення поштового зв`язку за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК.

У касаційній скарзі захисник зазначав, що після внесення обвинуваченою суми виявленої нестачі до каси підприємства АТ «Укрпошта» звернулася із заявою про вчинення злочину лише через 2 місяці, зазначивши про виявлену шкоду, яку було усунуто до початку досудового розслідування, у зв’язку з чим, з огляду на відсутність фактичних збитків, орган досудового розслідування безпідставно вніс відомості в ЄРДР.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

ККС вказав, що системний аналіз ст. 2, ч. 1 ст. 11, частин 1, 4, 5 ст. 214 КПК свідчить про те, що в разі, якщо потерпілий звертається з відповідною заявою, в якій наводить обставини скоєння певною особою кримінального правопорушення, то вчинення такою особою дій спрямованих на відшкодування завданих збитків, не впливає на обов'язок внесення відомостей до ЄРДР, оскільки зазначене не спростовує обставин, наведених у заяві (повідомленні) про кримінальне правопорушення. Ця заява, з огляду на положення ч. 4 ст. 214 КПК, має бути прийнята та зареєстрована уповноваженою на те службовою особою.

Також відшкодування не виключає факту суспільно небезпечного діяння (встановленого на стадії, передбаченій ч. 1 ст. 214 КПК) та не виключає такого завдання кримінального провадження, як захист особи, суспільства і держави від кримінальних правопорушень.

Автор: Наталя Мамченко

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