«Пряники» закінчилися – Грем підтвердив, що Сенат готує жорсткі санкції проти Росії

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Сенат США незабаром може ухвалити закон про запровадження суворих санкцій проти Росії. Про це він написав, коментуючи поточну політику Кремля.
«Для мене очевидно, що з огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим, Сенат незабаром надасть президенту Трампу більше інструментів у його арсенал, і це будуть не лише пряники», — зазначив Грем у своєму дописі.
Сенатор підкреслив, що вважає Дональда Трампа «єдиною людиною, - яка може закінчити війну між Росією та Україною чесно і справедливо». Водночас він висловив думку про необхідність зміни підходу до Росії. «Я ціную той факт, що президент Трамп пройшов додаткову милю, взаємодіючи з Путіним у позитивному ключі, намагаючись змусити його сісти за стіл переговорів. Я завжди підтримував такий підхід, але для досягнення миру потрібні партнери, які бажають цього», — додав Грем.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.