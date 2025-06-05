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«Пряники» закінчилися – Грем підтвердив, що Сенат готує жорсткі санкції проти Росії

09:23, 5 червня 2025
Грем натякнув на зміну підходу до Росії.
«Пряники» закінчилися – Грем підтвердив, що Сенат готує жорсткі санкції проти Росії
Фото: ТСН
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Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Сенат США незабаром може ухвалити закон про запровадження суворих санкцій проти Росії. Про це він написав, коментуючи поточну політику Кремля.

«Для мене очевидно, що з огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим, Сенат незабаром надасть президенту Трампу більше інструментів у його арсенал, і це будуть не лише пряники», — зазначив Грем у своєму дописі.

Сенатор підкреслив, що вважає Дональда Трампа «єдиною людиною, - яка може закінчити війну між Росією та Україною чесно і справедливо». Водночас він висловив думку про необхідність зміни підходу до Росії. «Я ціную той факт, що президент Трамп пройшов додаткову милю, взаємодіючи з Путіним у позитивному ключі, намагаючись змусити його сісти за стіл переговорів. Я завжди підтримував такий підхід, але для досягнення миру потрібні партнери, які бажають цього», — додав Грем.

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США росія санкції путін Дональд Трамп

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