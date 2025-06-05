В 2025 году оборонная помощь Украине по «датской модели» достигнет 1,3 млрд евро – Умеров

Замороженные активы РФ пойдут на украинское оружие.

Фото: mod.gov.ua

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Объем оборонной поддержки Украины в рамках так называемой «датской модели» возрастет до 1,3 миллиарда евро уже в 2025 году, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Часть этой суммы поступит от доходов с замороженных российских активов.

По его словам, первый транш в размере 428 миллионов евро выделяют Дания, Швеция, Канада, Норвегия и Исландия. Эти средства пойдут на закупку оружия украинского производства - в частности артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств.

«Это инвестиция в нашу победу - в оружие, которое производится в Украине, в безопасность всей Европы», - подчеркнул Умеров.

Министр отметил, что так называемая «датская модель» разработана для прямой поддержки отечественного оборонно-промышленного комплекса. Это не только финансовая помощь, но и признание возможностей украинской армии и производителей.

Решение стало результатом договоренностей с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном, которого Умеров назвал другом и союзником Украины.

Кроме того, Украина готовит новые стратегические инициативы: в частности - по инвестированию украинских оборонных компаний в странах «Рамштайн» и размещению производств европейских оборонных концернов на территории Украины.

«Благодарен Дании за лидерство. И особенно министру Поульсену - за непоколебимую поддержку Украины», - подытожил глава Минобороны.

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