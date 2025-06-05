Андрей Ермак и Юлия Свириденко просят более жестких санкций и больше ПВО в США – фото

Делегация провела серию важных встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время визита в Вашингтон в составе делегации во главе с первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко провел серию важных встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины.

В частности, во время переговоров с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау стороны обсудили ситуацию на фронте, необходимость усиления противовоздушной обороны, встречи в Стамбуле, дальнейший ход переговоров, обмен пленными и важность возвращения всех заложников и детей, которых похитила Россия. Ермак подчеркнул: «Россия делает все, чтобы не прекратить огонь. И этому нужно положить конец силой, потому что Украина сделала все, чтобы война прекратилась».

Украинская сторона также встретилась с влиятельными американскими законодателями — сопредседателями Украинского кокуса и председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей. Обсудили, что Украина и Соединенные Штаты Америки разделяют общие ценности, поэтому для Украины важно сохранить поддержку в американском обществе.

Кроме того, накануне глава Офиса Президента провел встречи со специальным представителем Президента США по вопросам Украины Киттом Келлогом и специальным представителем Президента Соединенных Штатов по вопросам Ближнего Востока Стивеном Виткоффом, чтобы обсудить ситуацию на поле боя, трек переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле и важность усиления санкций против РФ.

По словам главы ОП, представители РФ тянут время и манипулируют переговорами, чтобы не прекращать огонь. Именно поэтому важна поддержка США в оказании давления на Россию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.