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Во Флориде 28-летнюю учительницу обвинили в отправке обнаженного фото ученику для романтических отношений

20:18, 5 июня 2025
Учительницу из Флориды арестовали за непристойное общение с учеником в Snapchat.
Во Флориде 28-летнюю учительницу обвинили в отправке обнаженного фото ученику для романтических отношений
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Во Флориде 28-летнюю учительницу средней школы Оливер Фелл обвинили в неподобающем поведении с учеником, в частности в отправке ему откровенного фото и попытке установления романтических отношений. Об этом сообщило издание People со ссылкой на шерифское управление округа Манати.

Фелл предъявлены обвинения в непристойном поведении с несовершеннолетним со стороны лица с властными полномочиями и в передаче вредного контента несовершеннолетнему. По данным следствия, учительница в течение более трех месяцев общалась с учеником через социальные сети, а в начале января прислала ему через Snapchat обнаженное фото.

Нарушение обнаружили 3 марта, когда ученик сообщил школьному офицеру шерифского управления об общении с Фелл. После этого дело передали в подразделение по расследованию преступлений против детей. Детективы подтвердили заявления ученика, а во время обыска его телефона по ордеру нашли доказательства, в том числе откровенное фото, которое, вероятно, принадлежало учительнице.

2 июня Фелл был выдан ордер на арест, и в тот же день она сдалась полиции. Сейчас она находится в тюрьме округа Манати с залогом в 2500 долларов.

Директор средней школы имени Карлоса Э. Хейла, Ирен Никитопулос, сообщила родителям, что расследование длилось несколько недель для сбора доказательств. После их подтверждения Фелл перевели на должность без контакта с учениками. Школьный округ активно сотрудничает с правоохранителями, а расследование продолжается.

Сейчас Фелл не имеет адвоката и не комментировала обвинения.

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