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Верховная Рада поддержала изменения в ГК относительно сроков объявления умершими граждан, пропавших без вести в связи с войной

11:45, 5 июня 2025
Речь идет о начале отсчета сроков объявления судом умершим физического лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом.
Верховная Рада поддержала изменения в ГК относительно сроков объявления умершими граждан, пропавших без вести в связи с войной
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Верховная Рада приняла за основу законопроект 12451 о внесении изменений в ч. 2 статьи 46 Гражданского кодекса Украины относительно определения сроков объявления судом умершим физического лица, которое пропало без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом.

Законопроект разработан с целью обеспечения правовой определенности в вопросах применения специального правила, предусмотренного ч. 2 статьи 46 Гражданского кодекса Украины, в частности, относительно начала отсчета определенных в этой норме сроков объявления судом умершим физического лица, которое пропало без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом.

Для достижения цели предлагается второе предложение ч. 2 статьи 46 Гражданского кодекса изложить в новой редакции, предусмотрев, что «с учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев с момента наступления обстоятельств, которые угрожали ему смертью или дают основание предполагать его гибель».

Таким образом, в ч. 2 ст. 46 ГК предлагается определить следующее:

Физическое лицо, которое пропало без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим по истечении двух лет со дня окончания военных действий. С учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев с момента наступления обстоятельств, которые угрожали ему смертью или дают основание предполагать его гибель.

Так, анализ судебной практики свидетельствует о наличии большого количества судебных дел по объявлению физического лица умершим вследствие гибели и о существовании различного применения судами первой, апелляционной и кассационной инстанций специального правила, предусмотренного частью второй статьи 46 ГК, в частности, относительно начала отсчета определенных в этой норме сроков, необходимых для обращения в суд с заявлением об объявлении лица умершим при наличии конкретных обстоятельств.

Одни суды считают, что сроки следует исчислять с момента наступления события (которое могло привести к смерти лица), а не с момента окончания действия военного положения на территории государства, другие же считают, что отсчет срока для объявления физического лица умершим вследствие военных действий, вооруженного конфликта должен начинаться именно со дня окончания военных действий на территории государства.

Поднятый вопрос был предметом рассмотрения Большой Палаты Верховного Суда по делу 755/11021/22, которое определено как образцовое.

Автор: Наталя Мамченко

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