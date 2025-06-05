Срок временного отстранения от осуществления правосудия судьи Западного апелляционного хозсуда Ирины Малех продлен

Судью Ирину Малех подозревают в получении взятки в сговоре с другими должностными лицами.

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В четверг, 5 июня, Высший совет правосудия принял решение продлить до 5 августа 2025 года срок временного отстранения от осуществления правосудия судьи Западного апелляционного хозяйственного суда в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Там указано, что решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

«Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 368 Уголовного кодекса Украины, а именно — в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение этим лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, совершенного должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженного с вымогательством неправомерной выгоды, предметом которого была неправомерная выгода в особо крупном размере», — сообщили в ВСП.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для судьи Западного апелляционного хозяйственного суда Ирины Малех, которую подозревают в получении взятки в составе сговора с другими должностными лицами.

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