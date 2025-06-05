Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку

ВРП звільнила двох суддів у відставку.

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5 червня 2025 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. За результатами засідання Рада ухвалила рішення про звільнення двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

З посад звільнено:

Петрюк Тетяну Михайлівну — суддю Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області;

— суддю Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області; Коваленко Валентину Петрівну — суддю Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.

Також у четвер, 5 червня, Вища рада правосуддя вирішила продовжити до 5 серпня строк тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя судді Західного апеляційного господарського суду у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

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