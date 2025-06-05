В Україні з’явиться Координаційна рада з питань реабілітації та підтримки військовослужбовців

Координаційна рада займатиметься забезпеченням ефективної реабілітації та всебічної підтримки захисників України.

Фото: poltava.to

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав указ №389/2025, яким створено Координаційну раду з питань реабілітації та підтримки військовослужбовців, учасників оборони України та ветеранів війни. Документ оприлюднили на офіційному сайті Глави держави.

Метою Ради є забезпечення ефективної реабілітації та всебічної підтримки захисників України. Президент також затвердив Положення про роботу Ради та її персональний склад.

Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради та оформлюються протоколом, який підписують голова Координаційної ради та секретар Координаційної ради.

Указ набирає чинності з моменту оприлюднення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.