У Києві викрили схему продажу «красивих» номерних знаків за $3500

У Києві працівник сервісного центру МВС і посередник продавали VIP-номери.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Правоохоронці викрили схему незаконного продажу автомобільних номерів із «красивими» комбінаціями. У центрі схеми — працівник одного з київських сервісних центрів МВС та його пособник. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, пособник створив Instagram-сторінку, де пропонував «престижні» номерні знаки, зокрема: 1010, 0300, 0444, 1616, 0006 тощо. За обраний номер водії мали сплатити офіційний платіж сервісному центру, а також окрему «винагороду» — посереднику. Інакше обраний номер в системі фіксувався як «недоступний».

У ході контролю за вчиненням злочину було зафіксовано листування в Instagram і Telegram, зокрема замовлення номерних знаків «1616» за 8000 грн. Кошти посередник переказав на особисту банківську картку працівника сервісного центру. Також задокументовано продаж номерних знаків «0006» за $3500.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб). Прокуратура вже подала до суду клопотання про тримання під вартою та відсторонення службовця від посади.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми та можливі додаткові епізоди незаконної діяльності.

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