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В Киеве разоблачили схему продажи «красивых» номерных знаков за $3500

17:18, 5 июня 2025
В Киеве работник сервисного центра МВД и посредник продавали VIP-номера.
В Киеве разоблачили схему продажи «красивых» номерных знаков за $3500
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Правоохранители разоблачили схему незаконной продажи автомобильных номеров с «красивыми» комбинациями. В центре схемы - работник одного из киевских сервисных центров МВД и его пособник. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, пособник создал Instagram-страницу, где предлагал «престижные» номерные знаки, в частности: 1010, 0300, 0444, 1616, 0006 и тому подобное. За выбранный номер водители должны были оплатить официальный платеж сервисному центру, а также отдельное «вознаграждение» - посреднику. Иначе выбранный номер в системе фиксировался как «недоступный».

В ходе контроля за совершением преступления была зафиксирована переписка в Instagram и Telegram, в частности заказ номерных знаков «1616» за 8000 грн. Средства посредник перевел на личную банковскую карточку работника сервисного центра. Также задокументирована продажа номерных знаков «0006» за $3500.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц). Прокуратура уже подала в суд ходатайство о содержании под стражей и отстранении служащего от должности.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других участников схемы и возможные дополнительные эпизоды незаконной деятельности.

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прокуратура Киев сервисный центр МВД

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