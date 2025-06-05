В Киеве произошел взрыв в Дарницком районе — что известно на данный момент

В Дарницком районе Киева произошел взрыв в мусорном баке, в результате которого пострадали двое человек. Об этом сообщили в столичной полиции.
По предварительной информации, в мусорном контейнере произошла детонация неизвестного предмета, в результате чего травмы получил местный житель, который в этот момент проходил мимо. Также пострадал охранник дома.
На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции.
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
Информацию о состоянии пострадавших не уточнили.
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