В Киеве произошел взрыв в Дарницком районе — что известно на данный момент

По предварительной информации, произошла детонация неизвестного предмета в мусорном баке.

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В Дарницком районе Киева произошел взрыв в мусорном баке, в результате которого пострадали двое человек. Об этом сообщили в столичной полиции.

По предварительной информации, в мусорном контейнере произошла детонация неизвестного предмета, в результате чего травмы получил местный житель, который в этот момент проходил мимо. Также пострадал охранник дома.

На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Информацию о состоянии пострадавших не уточнили.

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