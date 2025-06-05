У Києві стався вибух у Дарницькому районі – що відомо станом на зараз

За попередньою інформацією, відбулася детонації невідомого предмета у сміттєвому баку.

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У Дарницькому районі Києва стався вибух у сміттєвому баку, внаслідок чого постраждали двоє осіб. Про це повідомили в столичній поліції.

За попередньою інформацією, у сміттєвому баку відбулась детонація невідомого предмету, внаслідок якого травми отримав місцевий мешканець, який в цей час проходив повз. Також постраждав охоронець будинку.

На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Інформацію про стан постраждалих не уточнили.

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