У Києві стався вибух у Дарницькому районі – що відомо станом на зараз

У Дарницькому районі Києва стався вибух у сміттєвому баку, внаслідок чого постраждали двоє осіб. Про це повідомили в столичній поліції.
За попередньою інформацією, у сміттєвому баку відбулась детонація невідомого предмету, внаслідок якого травми отримав місцевий мешканець, який в цей час проходив повз. Також постраждав охоронець будинку.
На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції.
Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.
Інформацію про стан постраждалих не уточнили.
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