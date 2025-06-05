В Украине появится Координационный совет по вопросам реабилитации и поддержки военнослужащих

Координационный совет будет заниматься обеспечением эффективной реабилитации и всесторонней поддержки защитников Украины.

Фото: poltava.to

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Президент Владимир Зеленский подписал указ №389/2025, которым создан Координационный совет по вопросам реабилитации и поддержки военнослужащих, участников обороны Украины и ветеранов войны. Документ опубликован на официальном сайте Главы государства.

Целью Совета является обеспечение эффективной реабилитации и всесторонней поддержки защитников Украины. Президент также утвердил Положение о деятельности Совета и его персональный состав.

Решения Координационного совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета и оформляются протоколом, который подписывают председатель Координационного совета и секретарь Координационного совета.

Указ вступает в силу с момента опубликования.

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