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Другий шанс військовим в СЗЧ – як через Армія+ повернутися на службу

13:24, 5 червня 2025
Військовослужбовці після самовільного залишення частини можуть повернутись на службу до 30 серпня.
Другий шанс військовим в СЗЧ – як через Армія+ повернутися на службу
Фото: veteran
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Військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 10 травня 2025 року, можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою через цифровий сервіс «Армія+». Міністерство оборони України нагадало алгоритм дій і закликало скористатися можливістю до 30 серпня, щоби уникнути кримінальної відповідальності.

Процес залишається простим: потрібно подати рапорт через застосунок, що займає до 5 хвилин. Далі Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) перевіряє дані, і протягом 24 годин військовий має прибути до обраного відділу ВСП. Там оформлять документи, зроблять припис і організують безпечне повернення до однієї з військових (резервних) частин.

Командир приймаючої частини має 72 години на відновлення грошового забезпечення та соціальних гарантій. Після повернення військовослужбовець може подати рапорт на зміну місця служби — теж через «Армія+».

«У грудні 2024 року ми запустили простий, прозорий і швидкий спосіб повернутися у військо після самовільного залишення частини, а для командирів частин – отримати вмотивованих військових. У лютому за день ми могли отримувати до 120 рапортів від військових, які хотіли скористатись спрощеним алгоритмом повернення на службу. Армія+ скорочує шлях від подачі рапорту до нового місця служби, де можна буде приносити більше користі», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У міністерстві наголошують: ті, хто залишив частину після 10 травня, можуть повертатися лише до своєї колишньої частини, і процес займе більше часу.

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