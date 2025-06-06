В правительстве заверили, что увеличение расходов на оборону в бюджете на 2025 год не потребует повышения налогов

«Балансы мы будем закрывать за счет внутренних ресурсов, никоим образом мы не предусматриваем увеличения налогов», — заявил министр финансов.

Источник фото: Униан

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство вскоре планирует обратиться в парламент с законопроектом о внесении изменений в государственный бюджет на 2025 год. Это обусловлено необходимостью увеличить расходы на оборону.

Во время часа вопросов к правительству министр финансов Сергей Марченко еще раз объяснил, что у Кабмина есть необходимость обратиться за дополнительным увеличением расходов на сектор безопасности и обороны.

«В первую очередь, это объясняется тем фактором, что у нас ситуация меняется довольно быстро, динамично, есть потребности в закупке нового вида вооружений, военной техники и выполнении других решений, есть активизация боевых действий.

Поэтому, конечно, мы к вам будем обращаться, и все эти решения будут пересчитаны, и соответствовать запросу военнослужащих и сектора безопасности и обороны», — отметил он.

Ключевые параметры, плановые назначения, сейчас выполняются в полном объеме – однако, как указал Марченко, «есть сверхплановая потребность Вооруженных Сил Украины, которая определяется режимом военного времени».

Соответствующим образом это влияет на балансы бюджета, но эти балансы правительство будет закрывать за счет внутренних ресурсов.

«Никоим образом мы не предусматриваем увеличения налогов», — подчеркнул Сергей Марченко.

Автор: Наталя Мамченко

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