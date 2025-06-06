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В Гоструде рассказали, имеет ли право на доплату работник, исполняющий обязанности отсутствующего коллеги

23:48, 6 июня 2025
Если работник временно заменяет коллегу и продолжает выполнять основную работу, он должен получать доплату, предусмотренную коллективным договором.
В Гоструде рассказали, имеет ли право на доплату работник, исполняющий обязанности отсутствующего коллеги
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Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило особенности оплаты труда в случае выполнения обязанностей временно отсутствующего работника.

Согласно ст. 105 Кодекса законов о труде Украины, работникам, которые выполняют на том же предприятии, в учреждении или организации обязанности временно отсутствующего сотрудника без освобождения от своей основной работы, осуществляется доплата.

Размеры доплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются на условиях, предусмотренных в коллективном договоре.

Ранее в Гоструда пояснили, засчитывается ли период простоя в стаж для предоставления ежегодного дополнительного отпуска за вредные условия труда.

Также напомним, может ли работодатель в случае простоя перевести работника на другую работу.

Кроме того, сообщалось, какая ответственность предусмотрена для работодателя в случае нарушения сроков выплаты заработной платы при упрощенном режиме регулирования.

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