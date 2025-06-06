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В Одесской области будут судить 24-летнего парня, который возил уклонистов к границе с непризнанным Приднестровьем

23:30, 6 июня 2025
Житель Житомира действовал в сговоре с подельником, перевозил военнообязанных в приграничные населенные пункты и давал инструкции для нелегального пересечения границы.
В Одесской области будут судить 24-летнего парня, который возил уклонистов к границе с непризнанным Приднестровьем
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В Одессе будут судить 24-летнего парня, который способствовал переправке военнообязанных в непризнанное Приднестровье. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает Нацполиция.

Установлено, что житель Житомира действовал в преступном сговоре с неустановленным лицом, сведения о котором следователи выделили в отдельное уголовное производство.

Неустановленный сообщник нашел «клиента» из Одессы и скоординировал его с подельником. Тот приехал из Житомира за военнообязанным мужчиной и на собственном автомобиле повез его в один из приграничных населенных пунктов Подольского района Одесской области.

Перевозчик должен был доставить пассажира как можно ближе к непризнанному Приднестровью и проинструктировать, как самостоятельно пересечь границу в обход патрулей Госпогранслужбы.

Водитель был задержан полицией на подъезде к месту назначения.

В настоящее время досудебное расследование, проходившее под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы, завершено.

Следователи собрали доказательства и предъявили фигуранту обвинение по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — в незаконной переправке лиц через государственную границу, руководстве такими действиями и содействии их совершению советами, указаниями, по предварительному сговору группой лиц.

Обвинительный акт направлен в суд.

Перевозчику грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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