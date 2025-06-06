Вынес продукты и ноутбук из кофейни — на Хмельнитчине вору светит 8 лет тюрьмы

Мужчина уже привлекался за подобные преступления.

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В Хмельницкой области в суд направлен обвинительный акт в отношении 32-летнего местного жителя, который вынес из кофейни продукты и ноутбук.

Событие произошло в мае этого года в областном центре.

Во время комендантского часа мужчина в состоянии наркотического опьянения с помощью отвертки проник в кафе и похитил ноутбук и продукты питания.

Злоумышленник уже раньше уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное ему светит лишение свободы сроком до 8 лет.

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