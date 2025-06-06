Вынес продукты и ноутбук из кофейни — на Хмельнитчине вору светит 8 лет тюрьмы

В Хмельницкой области в суд направлен обвинительный акт в отношении 32-летнего местного жителя, который вынес из кофейни продукты и ноутбук.
Событие произошло в мае этого года в областном центре.
Во время комендантского часа мужчина в состоянии наркотического опьянения с помощью отвертки проник в кафе и похитил ноутбук и продукты питания.
Злоумышленник уже раньше уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенное ему светит лишение свободы сроком до 8 лет.
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