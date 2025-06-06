Виніс продукти та ноутбук з кав’ярні — на Хмельниччині злодію світить 8 років тюрми

Чоловік вже притягувався за подібні злочини.

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На Хмельниччині до суду скеровано обвинувальний акт відносно 32-річного місцевого жителя, який виніс з кав’ярні продукти та ноутбук.

Подія сталася в травні цього року в обласному центрі.

Під час комендантської години чоловік у стані наркотичного сп’яніння за допомогою викрутки проник до кав’ярні та викрав звідти ноутбук та продукти харчування.

Зловмисник уже раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне йому світить позбавлення волі на строк до 8 років.

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