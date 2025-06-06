Практика судів
  1. В Україні

У Львові затримали чоловіка, який продавав гранати та боєприпаси

22:54, 6 червня 2025
Зловмисника спіймали після чергової спроби збуту корпусів гранат і підривачів просто на вулиці, йому загрожує до семи років ув’язнення.
У Львові затримали чоловіка, який продавав гранати та боєприпаси
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові правоохоронці затримали торговця боєприпасами. Про це повідомляє поліція регіону.

Підозрюваний - 35-річний мешканець Львівського району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, збував корпуси ручних гранат, підривачі та патрони до різних видів зброї. За скоєне йому загрожує покараня – до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів протиправної діяльності фігуранта і 5 червня затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України на вулиці Залізничній у Львові після реалізації двох корпусів ручних гранат та підривачів до них.

Вилучені боєприпаси скеровані на експертне дослідження у Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС у Львівській області.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження боєприпасів, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Львів зброя граната боєприпаси

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Визнання судом протиправності мобілізації пропонується внести до переліку підстав для звільнення зі служби

Однією з підстав для звільнення з військової служби пропонується визначити набрання законної сили рішенням суду, яким призов визнано протиправним.

Новим керівником секретаріату Вищої ради правосуддя може стати Ольга Булка

Ольга Булка вже очолювала секретаріат Вищої ради юстиції у 2011-2015 роках.

До 2028 року штат апаратів судів може бути повністю заповнений та забезпечений грошима – Вища рада правосуддя

Але потрібно, щоб інші гілки влади нарешті врахували пропозиції Ради правосуддя стосовно належного фінансування апаратів судів.

Рада суддів запропонувала Пленуму ВС звернутися до КСУ щодо визнання неконституційним «заморожування» мінімуму для розрахунку суддівської винагороди

Вже четвертий рік для розрахунку суддівської винагороди застосовується «заморожений» прожитковий мінімум у 2102 грн, в той час, як для розрахунку окладів НАБУ, САП, НАЗК застосовується «звичайний» мінімум в 3028 грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді