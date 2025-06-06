У Львові затримали чоловіка, який продавав гранати та боєприпаси

Зловмисника спіймали після чергової спроби збуту корпусів гранат і підривачів просто на вулиці, йому загрожує до семи років ув’язнення.

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У Львові правоохоронці затримали торговця боєприпасами. Про це повідомляє поліція регіону.

Підозрюваний - 35-річний мешканець Львівського району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, збував корпуси ручних гранат, підривачі та патрони до різних видів зброї. За скоєне йому загрожує покараня – до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів протиправної діяльності фігуранта і 5 червня затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України на вулиці Залізничній у Львові після реалізації двох корпусів ручних гранат та підривачів до них.

Вилучені боєприпаси скеровані на експертне дослідження у Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС у Львівській області.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження боєприпасів, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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