Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Нам потрібно посилювати контроль – Оксана Жолнович щодо сюжету про надання конфіденційної інформації «волонтерам» про дітей у будинках дитини

17:30, 6 червня 2025
Міністр соцполітики Оксана Жолнович відповіла на запитання щодо перевірки інформації з сюжету про те, як територіальний орган Нацсоцслужби в Одеській області організовує відвідання будинків дитини начебто «волонтерами» для пошуку сімей для дітей.
Нам потрібно посилювати контроль – Оксана Жолнович щодо сюжету про надання конфіденційної інформації «волонтерам» про дітей у будинках дитини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час години запитань до Уряду у Верховній Раді міністр соціальної політики Оксана Жолнович прокоментувала сюжет про надання конфіденційної інформації про дітей, які перебувають у будинку дитини.

Так, народний депутат Юрій Павленко задав наступне питання.

«Учора в соціальних мережах, в засобах масової інформації активно поширювався сюжет про те, як територіальний орган Нацсоцслужби в Одеській області, перевищуючи свої повноваження, організовує відвідання будинків дитини начебто волонтерам для пошуку сімей для дітей. Таким «волонтерам» (в лапках), чоловікам віком до 30 років надається конфіденційна інформація про дітей, а також про причини втрати дітьми батьківського піклування.

Керівник будинку дитини, усвідомлюючи порушення, все одно під тиском Нацсоцслужби таку інформацію надає. На жаль, така практика стає поширеною по всій країні. Прошу вас, надати відповідь, хто забезпечує заходи безпеки для дітей і чи нема тут ризику торгівлі дітьми?» - зазначив він.

На це прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевним, що будуть перевірені всі наведені факти.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що «ми також побачили із засобів інформаційних такі відео про те, де там люди якісь хочуть допомогти в усиновленні і таке інше, вже почали роботу із відповідною областю».

«Там було вжито заходів на рівні голови обласної адміністрації, заступника і всіх інших, які відповідають. Оскільки ви добре знаєте, що будинки дитини, а так само інші заклади постійного проживання дітей різних форм, вони управляються органами місцевого самоврядування та органами обласної адміністрації.

Звісно нам потрібно посилювати контроль, у зв'язку з цим внесено ряд законопроектів для того, щоб надати більше повноважень для наших контрольних органів, зокрема Держдітей, Нацсоцслужби, з точки зору того, як захищаються інтереси і права наших українських дітей, що є сиротами або позбавленими батьківських прав. І для того, щоби ми мали можливість більш ефективно й активно впливати на якісь такі дії, які є самопроізволом окремих керівників на місцях», вказала Жолнович.

Міністр запевнила, що відомство «вичерпно проведе всі розслідування, включно з правоохоронцями, для того, щоби жодного такого інциденту, який би загалом публічив або робив у негативному контексті політику усиновлення і політику розвитку сімейних форм в Україні більше не відбувалося».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

діти Мінсоцполітики

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Визнання судом протиправності мобілізації пропонується внести до переліку підстав для звільнення зі служби

Однією з підстав для звільнення з військової служби пропонується визначити набрання законної сили рішенням суду, яким призов визнано протиправним.

Новим керівником секретаріату Вищої ради правосуддя може стати Ольга Булка

Ольга Булка вже очолювала секретаріат Вищої ради юстиції у 2011-2015 роках.

До 2028 року штат апаратів судів може бути повністю заповнений та забезпечений грошима – Вища рада правосуддя

Але потрібно, щоб інші гілки влади нарешті врахували пропозиції Ради правосуддя стосовно належного фінансування апаратів судів.

Рада суддів запропонувала Пленуму ВС звернутися до КСУ щодо визнання неконституційним «заморожування» мінімуму для розрахунку суддівської винагороди

Вже четвертий рік для розрахунку суддівської винагороди застосовується «заморожений» прожитковий мінімум у 2102 грн, в той час, як для розрахунку окладів НАБУ, САП, НАЗК застосовується «звичайний» мінімум в 3028 грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді