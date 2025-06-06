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Нам нужно усиливать контроль – Оксана Жолнович о сюжете по предоставлению конфиденциальной информации «волонтерам» о детях в домах ребенка

17:30, 6 июня 2025
Министр соцполитики Оксана Жолнович ответила на вопрос относительно проверки информации из сюжета о том, как территориальный орган Нацсоцслужбы в Одесской области организует посещение домов ребенка якобы «волонтерами» для поиска семей для детей.
Нам нужно усиливать контроль – Оксана Жолнович о сюжете по предоставлению конфиденциальной информации «волонтерам» о детях в домах ребенка
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Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр социальной политики Оксана Жолнович прокомментировала сюжет о предоставлении конфиденциальной информации о детях, находящихся в доме ребенка.

Так, народный депутат Юрий Павленко задал следующий вопрос:

«Вчера в социальных сетях, в средствах массовой информации активно распространялся сюжет о том, как территориальный орган Нацсоцслужбы в Одесской области, превышая свои полномочия, организует посещение домов ребенка якобы волонтерами для поиска семей для детей. Таким «волонтерам» (в кавычках), мужчинам в возрасте до 30 лет предоставляется конфиденциальная информация о детях, а также о причинах утраты детьми родительской опеки.

Руководитель дома ребенка, осознавая нарушение, все равно под давлением Нацсоцслужбы такую информацию предоставляет. К сожалению, такая практика становится распространенной по всей стране. Прошу вас, ответить, кто обеспечивает меры безопасности для детей и нет ли здесь риска торговли детьми?» — отметил он.

На это премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что будут проверены все приведенные факты.

Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что «мы также увидели из информационных средств такие видео о том, где там люди какие-то хотят помочь в усыновлении и так далее, уже начали работу с соответствующей областью».

«Там были приняты меры на уровне главы областной администрации, заместителя и всех остальных, кто отвечает. Поскольку вы хорошо знаете, что дома ребенка, а также другие учреждения постоянного проживания детей разных форм, они управляются органами местного самоуправления и органами областной администрации.

Конечно, нам нужно усиливать контроль, в связи с этим внесен ряд законопроектов для того, чтобы предоставить больше полномочий для наших контрольных органов, в частности Госдетей, Нацсоцслужбы, с точки зрения того, как защищаются интересы и права наших украинских детей, являющихся сиротами или лишенными родительских прав. И для того, чтобы мы имели возможность более эффективно и активно влиять на какие-то такие действия, которые являются самопроизволом отдельных руководителей на местах», — указала Жолнович.

Министр заверила, что ведомство «исчерпывающе проведет все расследования, включая правоохранителей, для того, чтобы ни одного такого инцидента, который бы в целом публичил или делал в негативном контексте политику усыновления и политику развития семейных форм в Украине, больше не происходило».

Автор: Наталя Мамченко

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дети Минсоцполитики

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