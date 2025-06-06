Расселяла оккупантов и раздавала российские паспорта — в Николаеве арестовали женщину за пособничество врагу

За пособничество врагу женщине назначили содержание под стражей, без определения размера залога.

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Центральный районный суд Николаева рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения к жительнице Кривого Рога, которую подозревают в пособничестве государству-агрессору. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, женщина во время проживания в одном из временно оккупированных сел Херсонской области добровольно помогала представителям оккупационной администрации. Она принимала участие в оформлении и выдаче российских паспортов, а также призывала местных жителей менять гражданство на российское, угрожая прекращением пенсионных выплат в случае отказа.

Кроме того, подозреваемая раздавала гуманитарную помощь от РФ, ограничивая в доступе к ней родственников украинских военных, организовывала собрания в поддержку страны-оккупанта, занималась размещением российских военнослужащих и распространяла пропаганду среди школьников и их родителей.

Во время заседания женщина опровергла часть обвинений, заявив, что лишь занималась оформлением документов, никого не агитировала и не размещала военных — мол, жители сами соглашались принимать военнослужащих страны-оккупанта у себя.

Защитник подозреваемой просил суд не удовлетворять ходатайство, указывая на якобы необоснованность подозрения и отсутствие доказанных рисков.

Суд постановил применить к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога.

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