YouTube заблокировал в Украине четыре пророссийские каналы подсанкционных Мосийчука и Шапошникова

YouTube блокирует четыре пророссийских канала в Украине.

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Платформа YouTube ограничила доступ к четырем каналам, связанным с подсанкционными лицами, которые распространяли российскую пропаганду на территории Украины. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Среди заблокированных ресурсов - канал «Игорь Мосийчук», принадлежащий бывшему народному депутату. По данным Центра, на нем регулярно публиковались месседжи, которые совпадали с нарративами Кремля.

Также заблокированы три канала, связанные с Ростиславом Шапошниковым: Shaposhnikov UA, shaposhnikov news и Ростислав Шапошников. В ЦПД отмечают, что они распространяли дезинформацию, выгодную российской стороне, в частности фейки, направленные на дискредитацию ВСУ и украинского правительства.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что блокировка стала возможной благодаря системной работе по выявлению информационных угроз и сотрудничеству с платформами, которые распространяют контент.

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