YouTube заблокував в Україні чотири проросійські канали підсанкційних Мосійчука та Шапошнікова

Платформа YouTube обмежила доступ до чотирьох каналів, пов’язаних із підсанкційними особами, які поширювали російську пропаганду на території України. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.
Серед заблокованих ресурсів — канал «Ігор Мосійчук», що належить колишньому народному депутату. За даними Центру, на ньому регулярно публікувались меседжі, які співпадали з наративами Кремля.
Також заблоковано три канали, пов’язані з Ростиславом Шапошніковим: Shaposhnikov UA, shaposhnikov news та Ростислав Шапошніков. В ЦПД зазначають, що вони поширювали дезінформацію, вигідну російській стороні, зокрема фейки, спрямовані на дискредитацію ЗСУ та українського уряду.
У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, що блокування стало можливим завдяки системній роботі з виявлення інформаційних загроз і співпраці з платформами, які поширюють контент.
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