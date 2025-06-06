YouTube заблокував в Україні чотири проросійські канали підсанкційних Мосійчука та Шапошнікова

YouTube блокує чотири проросійські канали в Україні.

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Платформа YouTube обмежила доступ до чотирьох каналів, пов’язаних із підсанкційними особами, які поширювали російську пропаганду на території України. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Серед заблокованих ресурсів — канал «Ігор Мосійчук», що належить колишньому народному депутату. За даними Центру, на ньому регулярно публікувались меседжі, які співпадали з наративами Кремля.

Також заблоковано три канали, пов’язані з Ростиславом Шапошніковим: Shaposhnikov UA, shaposhnikov news та Ростислав Шапошніков. В ЦПД зазначають, що вони поширювали дезінформацію, вигідну російській стороні, зокрема фейки, спрямовані на дискредитацію ЗСУ та українського уряду.

У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, що блокування стало можливим завдяки системній роботі з виявлення інформаційних загроз і співпраці з платформами, які поширюють контент.

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