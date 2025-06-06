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Реформа митниці не стоїть на місці – зарплата по митній системі зросте на 46% – Сергій Марченко

17:08, 6 червня 2025
Міністр фінансів Сергій Марченко вказав, що «реформа митниці не стоїть на місці – тільки останнім часом уряд прийняв рішення про підвищення оплати праці посадових осіб та працівників митних органів, завядки якому зарплата по митній системі зросте на 46%».
Реформа митниці не стоїть на місці – зарплата по митній системі зросте на 46% – Сергій Марченко
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Міністр фінансів Сергій Марченко, відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді стосовно перевірки доброчесності митників та призначення нового керівника Держмитслужби, зауважив, що реформа митниці триває.

«Я хотів би зазначити, що реформа митниці не стоїть на місці. Тільки останнім часом ми прийняли рішення уряду про підвищення оплати праці посадових осіб та працівників митних органів. Заробітна плата по митній системі зросте на 46%.

Ми запровадили 1 квітня 2025 року поліграф у роботі митниці, він перевірятиме для відбору кандидатів всіх 100%, хто буде приходити на митницю.

Також запроваджено механізм ротації від 5 травня 20025 року», зазначив міністр фінансів.

Крім того, за його словами, запроваджено функціонування дисциплінарного комітету і постановою Кабміну від 25 квітня 2025 року визначено порядок проведення перевірки на доброчесність, а також порядок проведення атестації посадових осіб митних органів.

«Це крім того, що ми максимально зараз кооперуємося зараз з нашими ключовими партнерами для того, щоб реформа митниці знайшла дійсно своє відображення в якості матеріально-технічного забезпечення, підтримки, а не просто перезавантаження в якості зміни керівника і вивіски на митниці», підкреслив Сергій Марченко.

Він зазначив, що реформована митниця – це не просто зміна керівника, а це зміна сутності діяльності її роботи. Реформована митниця – це митниця, яка наближає нас до Європейського Союзу.

«Я хочу зазначити, що відповідно до скринінгу митниця разом з сектором зовнішнім отримала надзвичайно високу оцінку, що відповідає стандартам Європейського Союзу. Тобто, митниця вже зараз є практично наближеною до європейських стандартів. Ми розуміємо, що є там багато проблем і ми знаємо як їх вирішити», додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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зарплата митниця Мінфін Сергій Марченко

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