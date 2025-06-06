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Реформа таможни не стоит на месте – зарплата по таможенной системе вырастет на 46% – Сергей Марченко

17:08, 6 июня 2025
Министр финансов Сергей Марченко указал, что «реформа таможни не стоит на месте – только в последнее время правительство приняло решение о повышении оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов, благодаря которому зарплата по таможенной системе вырастет на 46%».
Реформа таможни не стоит на месте – зарплата по таможенной системе вырастет на 46% – Сергей Марченко
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Министр финансов Сергей Марченко, отвечая на вопросы народных депутатов в Верховной Раде относительно проверки добросовестности таможенников и назначения нового руководителя Гостаможслужбы, отметил, что реформа таможни продолжается.

«Я хотел бы отметить, что реформа таможни не стоит на месте. Только в последнее время мы приняли решение правительства о повышении оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов. Заработная плата по таможенной системе вырастет на 46%.

Мы ввели 1 апреля 2025 года полиграф в работе таможни, он будет проверять для отбора кандидатов все 100%, кто будет приходить на таможню.

Также введен механизм ротации с 5 мая 2025 года», — отметил министр финансов.

Кроме того, по его словам, введено функционирование дисциплинарного комитета и постановлением Кабмина от 25 апреля 2025 года определен порядок проведения проверки на добросовестность, а также порядок проведения аттестации должностных лиц таможенных органов.

«Это помимо того, что мы максимально сейчас кооперируемся с нашими ключевыми партнерами для того, чтобы реформа таможни действительно нашла свое отражение в качестве материально-технического обеспечения, поддержки, а не просто перезагрузки в качестве смены руководителя и вывески на таможне», — подчеркнул Сергей Марченко.

Он отметил, что реформированная таможня – это не просто смена руководителя, а это изменение сущности деятельности ее работы. Реформированная таможня – это таможня, которая приближает нас к Европейскому Союзу.

«Я хочу отметить, что в соответствии со скринингом таможня вместе с внешним сектором получила чрезвычайно высокую оценку, соответствующую стандартам Европейского Союза. То есть, таможня уже сейчас практически приближена к европейским стандартам. Мы понимаем, что есть там много проблем, и мы знаем, как их решить», — добавил он.

Автор: Наталя Мамченко

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