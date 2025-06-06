В ЕС заявили о поддержке Международного уголовного суда после санкций США против судей

Комиссия полностью поддерживает Международный уголовный суд и его должностных лиц — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Европейский союз не поддерживает введение санкций США против четырех судей Международного уголовного суда. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась в поддержку Международного уголовного суда. По ее словам, ЕК полностью поддерживает МУС.

«Комиссия полностью поддерживает Международный уголовный суд и его должностных лиц. Международный уголовный суд привлекает к ответственности виновных в самых тяжких преступлениях в мире и дает жертвам голос. Он должен иметь возможность действовать свободно, без давления. Мы всегда будем выступать за мировую справедливость и уважение международного права», — заявила она.

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против четырех судей Международного уголовного суда. Об этом сообщает Госдепартамент США.

Санкции были наложены на Соломи Балунги Боссу из Уганды, Лус дель Кармен Ибаньес Карансу из Перу, Рейн Аделаид Софи Алапини Гансу из Бенина и Бети Гелер из Словении.

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