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Пограничник хотел избежать ответственности за $355 тысяч в криптовалюте – дело передано в суд

17:01, 6 июня 2025
Служащий ГПСУ передал правоохранителю через посредника криптовалюту USDT, чтобы тот не разоблачал его незаконную деятельность.
Пограничник хотел избежать ответственности за $355 тысяч в криптовалюте – дело передано в суд
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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело о предоставлении сотрудником Государственной пограничной службы Украины неправомерной выгоды в криптовалюте представителю правоохранительного органа. Об этом сообщает НАБУ.

По данным следствия, служащий ГПСУ передал правоохранителю через его посредника криптовалюту USDT на сумму, эквивалентную 355 тысячам долларов. За это он хотел обеспечить невмешательство в разоблачение своей противоправной деятельности.

Неправомерная выгода в полном объеме поступила на криптокошелек посредника, была обналичена и передана правоохранителю.

Пограничнику предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 369 УК Украины, правоохранителю — по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

В отношении посредника суд утвердил соглашение о признании вины между ним и прокурором.

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