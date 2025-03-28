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Прикордонник намагався «відкупитися» криптовалютою у розмірі 355 тисяч USDT

11:46, 28 березня 2025
Прикордонник перерахував хабар правоохоронцю, щоб уникнути розслідування щодо власної незаконної діяльності.
Прикордонник намагався «відкупитися» криптовалютою у розмірі 355 тисяч USDT
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Співробітника Державної прикордонної служби України підозрюють у передачі хабаря в криптовалюті правоохоронцю. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, прикордонник через посередника передав правоохоронцю 355 тисяч доларів у криптовалюті USDT. В обмін він намагався уникнути розслідування щодо власної незаконної діяльності.

Отримані кошти спочатку надійшли на криптогаманець посередника, були переведені у готівку, а потім передані посадовцю.

Прикордоннику оголосили підозру за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі). Раніше, у лютому, підозри за ч. 4 ст. 368 ККУ (прийняття неправомірної вигоди в особливо великому розмірі) оголосили і правоохоронцю, і його посереднику.

Слідство триває. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведе суд.

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НАБУ поліція хабар криптовалюта прикордонники

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