Пограничник пытался «откупиться» криптовалютой в размере 355 тысяч USDT

Пограничник перечислил взятку правоохранителю, чтобы избежать расследования относительно собственной незаконной деятельности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудника Государственной пограничной службы Украины подозревают в передаче взятки в криптовалюте правоохранителю. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным следствия, пограничник через посредника передал правоохранителю 355 тысяч долларов в криптовалюте USDT. В обмен он пытался избежать расследования относительно собственной незаконной деятельности.

Полученные средства сначала поступили на криптокошелек посредника, были переведены в наличные, а затем переданы чиновнику.

Пограничнику объявили подозрение по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Ранее, в феврале, подозрения по ч. 4 ст. 368 УКУ (принятие неправомерной выгоды в особо крупном размере) объявили и правоохранителю, и его посреднику.

Следствие продолжается. Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вину не докажет суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.