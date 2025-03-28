Контроль в сфере коммерческого учета коммунальных услуг будет осуществлять Госпотребслужба — Кабмин зарегистрировал законопроект

Как отмечает правительство, законом об учете Госпотребслужба не уполномочена на проведение проверок в сфере коммерческого учета коммунальных услуг, обслуживания узлов учета — распределителей тепловой энергии, формирования и предоставления потребителям счетов на оплату коммунальных услуг, и это необходимо исправить.

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Правительство зарегистрировало в парламенте законопроект 13139 об усовершенствовании осуществления государственного надзора (контроля) в сфере коммунальных услуг. Законопроектом предлагается внести изменения в Закон «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» относительно возвращения под действие этого закона сферы коммунальных услуг.

Также предлагается внести изменения в Закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», которыми предусмотреть предоставление полномочий осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере коммерческого учета коммунальных услуг Госпотребслужбе.

Как поясняет Кабмин, в Минэкономики и Госпотребслужбу поступают многочисленные жалобы и обращения граждан относительно качества предоставления коммунальных услуг, в частности, касающиеся нарушения требований Закона «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».

Предпосылкой для применения санкций к субъекту хозяйствования за допущенные нарушения требований законодательства является проведение органом контроля проверки в отношении этого субъекта и составление соответствующего акта. Также основанием для рассмотрения дела о правонарушении в сфере коммерческого учета коммунальных услуг является, в частности, акт проверки.

Однако законом об учете не уполномочена Госпотребслужба на проведение проверок в сфере действия этого закона относительно коммерческого учета коммунальных услуг; распределения между потребителями объема потребленных коммунальных услуг; установки, обслуживания, замены узлов учета/приборов — распределителей тепловой энергии; формирования и предоставления потребителям счетов на оплату коммунальных услуг; обеспечения потребителей учетной информацией.

Таким образом, отсутствует правовой механизм осуществления государственного надзора (контроля) в сфере коммерческого учета коммунальных услуг, что объективно способствует росту нарушений в этой сфере и, как следствие, соответствующих жалоб граждан.

Поэтому на уровне закона должны быть определены полномочия соответствующего органа государственного надзора (контроля) относительно осуществления государственного надзора (контроля) в сфере обеспечения коммерческого, в том числе распределительного, учета услуг по поставке тепловой энергии, поставке горячей воды, централизованного водоснабжения, а также особенности осуществления государственного контроля в указанной сфере.

Также законопроектом предусмотрено внесение изменений в статью 2 Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» в части распространения действия этого Закона на отношения в сфере предоставления социальных услуг, обеспечения их качества, социальной поддержки.

Автор: Наталя Мамченко

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