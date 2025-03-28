Контроль у сфері комерційного обліку комунальних послуг буде здійснювати Держпродспоживслужба — Кабмін зареєстрував законопроект

Як зазначає Уряд, законом про облік Держпродспоживслужба не уповноважена на проведення перевірок щодо комерційного обліку комунальних послуг, обслуговування вузлів обліку - розподілювачів теплової енергії, формування та надання споживачам рахунків на оплату комунальних послуг, і треба це виправити.

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Уряд зареєстрував у парламенті законопроект 13139 щодо удосконалення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері комунальних послуг.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо повернення під дію цього закону сфери комунальних послуг.

Також пропонується внести зміни до Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», якими передбачити надання повноважень здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері комерційного обліку комунальних послуг Держпродспоживслужбі.

Як пояснює Кабмін, до Мінекономіки та Держпродспоживслужби надходять чисельні скарги та звернення громадян щодо якості надання комунальних послуг, зокрема стосовно порушення вимог Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Передумовою для застосування санкцій до суб’єкта господарювання за допущені порушення вимог законодавства є проведення органом контролю перевірки відносно цього суб’єкта та складання відповідного акта. Також підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері комерційного обліку комунальних послуг є, зокрема, акт перевірки.

Однак законом про облік не уповноважено Держпродспоживслужбу на проведення перевірок у сфері дії цього закону щодо комерційного обліку комунальних послуг; розподілу між споживачами обсягу спожитих комунальних послуг; встановлення, обслуговування, заміни вузлів обліку/приладів - розподілювачів теплової енергії; формування та надання споживачам рахунків на оплату комунальних послуг; забезпечення споживачів обліковою інформацією.

Таким чином, відсутній правовий механізм здійснення державного нагляду (контролю) у сфері комерційного обліку комунальних послуг, що об’єктивно сприяє зростанню порушень у цій сфері та, як наслідок, відповідних скарг громадян.

Тож, на рівні закону мають бути визначені повноваження відповідного органу державного нагляду (контролю) щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері забезпечення комерційного, у тому числі розподільного, обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, а також особливості здійснення державного контролю у зазначеній сфері.

Також законопроектом передбачено внесення змін до статті 2 Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині поширення дії цього Закону на відносини у сфері надання соціальних послуг, забезпечення їх якості, соціальну підтримку.

Автор: Наталя Мамченко

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