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Прикордонник хотів уникнути відповідальності за $355 тисяч у криптовалюті — справу передано до суду

17:01, 6 червня 2025
Службовець ДПСУ передав правоохоронцю через посередника криптовалюту USDT, щоб той не викривав його незаконну діяльність.
Прикордонник хотів уникнути відповідальності за $355 тисяч у криптовалюті — справу передано до суду
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Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду справу щодо надання співробітником Державної прикордонної служби України неправомірної вигоди у криптовалюті представнику правоохоронного органу. Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, службовець ДПСУ надав правоохоронцю через його посередника криптовалюту USDT в еквіваленті 355 тисяч доларів. За це він хотів забезпечити невжиття заходів щодо викриття своєї протиправної діяльності.

Неправомірна вигода надійшла у повному обсязі на криптогаманець посередника, була переведена у готівку та передана правоохоронцю.

Прикордонника обвинувачують за ч. 1 ст. 369 КК України, правоохоронця — за ч. 4 ст. 368 КК України.

Щодо посередника суд затвердив угоду про визнання винуватості між ним та прокурором.

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