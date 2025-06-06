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Залізничний колапс у Нідерландах – працівники розпочали масштабний страйк, потяги стали

17:30, 6 червня 2025
Працівники національного залізничного оператора протестують через зарплати.
Залізничний колапс у Нідерландах – працівники розпочали масштабний страйк, потяги стали
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У Нідерландах зупинився рух поїздів через загальнонаціональний страйк працівників компанії Nederlandse Spoorwegen (NS) — національного залізничного оператора. Як повідомляє DutchNews.nl, акція протесту стартувала у п’ятницю о 4:00 ранку за місцевим часом і триватиме до суботнього ранку.

Залізничники страйкують після провалу переговорів між профспілками та керівництвом NS щодо нових умов оплати праці. Профспілки вимагали кращих умов і дали компанії дедлайн до вівторка 17:00, проте домовленості досягнуто не було. NS запропонувала підвищення зарплати на 2,55% щороку, однак працівники вважають цю пропозицію недостатньою, особливо на тлі інфляції. Окрім збільшення оплати, профспілки вимагають покращення умов для співробітників із ненормованим графіком.

Рух потягів в усій країні паралізовано, оскільки велика частина транспортної логістики NS координується через Утрехт — головний залізничний вузол. У застосунку NS пасажирам повідомили про перебої в роботі.

Водночас частково збережено сполучення між центральним вокзалом Амстердама та аеропортом Схіпхол. Також у штатному режимі курсують міжнародні поїзди, за винятком маршруту Eurocity Direct.

Наступні страйки вже анонсовані: 10 червня вони торкнуться західного регіону Нідерландів, а 12 червня — північно-західного та східного. За прогнозами, ці акції знову можуть спричинити перебої по всій країні.

Регіональні перевізники, такі як Arriva, поки працюють у звичайному режимі.

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зарплата Нідерланди

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