Верховний Суд розглянув зразкову справу про виплату надбавки за вислугу років працівнику апарату суду

Верховний Суд у цій зразковій справі вказав, що надбавка за вислугу років має виплачуватися з урахуванням вимог статті 52 закону про державну службу – на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу, але не більше 50% посадового окладу.

Фото ілюстративне, Судово-юридична газета

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Закон 3460-IX як закон про державний бюджет не може зупиняти дію закону про державну службу 889-VIII чи будь-яким чином змінювати визначене у законі про державну службу правове регулювання відносин, пов`язаних із виплатою надбавки за вислугу років.

У зв`язку з цим з 1 січня 2024 року вказана надбавка за вислугу років має виплачуватися з урахуванням вимог статті 52 закону про державну службу – на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50% посадового окладу.

На це вказав 30 травня 2025 року Верховний Суд за результатами розгляду справи №240/7215/24 як зразкової.

Обставини справи

Наказом Коростенського міськрайонного суду Житомирської області у 2019 році позивачці – головному спеціалісту із забезпечення зв`язків із ЗМІ суду, як такій, що має стаж державної служби 17 років, з 2.12.2019 було установлено надбавку за вислугу років у розмірі 50% від посадового окладу.

Наказом суду від 19.01.2024 держслужбовцям суду установлено надбавку за вислугу років на держслужбі на рівні 2% посадового окладу за кожен календарний рік стажу держслужби, але не більше 30% посадового окладу з розрахунку стажу держслужби станом на 1.01.2024.

З констатуючої частини вказаного наказу вбачається, що його було видано на підставі пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» 3460-IX.

Розпорядчою частиною наказу позивачці, із розрахунку стажу державної служби тривалістю 21 рік та один місяць, визначено надбавку за вислугу років на 2024 рік на рівні 30%.

Не погоджуючись з указаним наказом, головний спеціаліст суду звернулася з позовом до суду, ТУ ДСА в Житомирській області з вимогами:

визнати протиправними дії керівника апарату суду щодо винесення наказу від 19.01.2024 у частині встановлення позивачці на 2024 рік надбавки за вислугу років на державній службі на рівні 2% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% посадового окладу станом на 1.01.2024;

скасувати наказ керівника апарату у частині встановлення на 2024 рік надбавки за вислугу років на державній службі в розмірі 30% посадового окладу;

зобов`язати ТУ ДСА провести нарахування та виплату надбавки за вислугу років з 1.01.2024, відповідно до наказу виконуючого обов`язки керівника апарату від 2.12.2019 про встановлення надбавки за вислугу років позивачці, із урахуванням раніше виплачених сум і з утриманням передбачених законом податків і обов`язкових платежів.

На обґрунтування позову позивачка зазначає, що оскаржуваним наказом їй було встановлено надбавку за вислугу років у розмірі 30% посадового окладу, що обчислена з урахуванням вимог пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» 3460-IX, положення якого не узгоджуються зі змістом ч. 1 статті 52 Закону «Про державну службу» 889-VIII.

Так, Законом 889-VIII визначено, що надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50% посадового окладу. Водночас пунктом 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону 3460-IX визначено, що в 2024 році надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 2% посадового окладу держслужбовця за кожний календарний рік стажу, але не більше 30% посадового окладу.

У позові позивачка наполягає на тому, що:

закон про Держбюджет не може скасовувати чи змінювати обсяг прав і обов`язків, пільг, компенсацій і гарантій, передбачених іншими законами, а Верховна Рада не повноважна під час прийняття закону про Державний бюджет включати до нього положення про внесення змін до чинних законів, зупиняти дію окремих законів та/або будь-яким чином змінювати визначене іншими законами правове регулювання суспільних відносин;

відповідно до ч. 1 статті 150 Закону «Про судоустрій і статус суддів» оплата праці та соціальні гарантії працівників апаратів місцевих судів регулюються нормами законодавства про держслужбу з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Таким чином, до спірних правовідносин підлягає застосуванню саме Закон 889-VIII;

Закон 889-VIII в частині оплати праці держслужбовців є спеціальним відносно до Закону 3460-IX. У випадку існування колізії між нормами загального і спеціального законів застосуванню підлягає норма спеціального закону (lex specialis derogat generali).

До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 16.09.2024 надійшло подання Житомирського окружного адміністративного суду про розгляд цієї справи №240/7215/24 як зразкової.

ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Спір у справі №240/7215/24 виник у зв`язку із встановленням позивачці на 2024 рік надбавки за вислугу років у розмірі 30% посадового окладу, що обчислена з урахуванням вимог пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону №3460-IX, положення якого не узгоджуються зі змістом ч. 1 статті 52 Закону 889-VIII, на підставі якої вказана надбавка позивачці нараховувалася та виплачувалася до 1.01.2024.

Так, статтею 52 Закону 889-VIII визначено, що надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50% посадового окладу.

Саме на підставі цього положення наказом Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 2.12.2019 позивачці як такій, що має стаж державної служби 17 років, з 2.12.2019 було установлено надбавку за вислугу років із розрахунку 50% від посадового окладу.

1.01.2024 набрав чинності Закон №3460-IX, пунктом 12 розділу «Прикінцеві положення» якого визначено, що в 2024 році надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 2% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% посадового окладу, а норми Закону 889-VIII щодо умов та порядку оплати праці державних службовців застосовуються в частині, що не суперечить Закону 3460-IX.

Беручи до уваги встановлений в Законі 3460-IX порядок нарахування держслужбовцям у 2024 році надбавки за вислугу років, оскаржуваним наказом її розмір позивачці був установлений на рівні граничних 30% посадового окладу.

Судом установлено, що введені Законом 3460-IX з 1.01.2024 особливості обчислення надбавки за вислугу років є частиною реформи оплати праці держслужбовців.

Ключові аспекти цієї реформи сформульовано в Концепції реформування системи оплати праці держслужбовців, затвердженій розпорядженням Кабміну №622-р, що є частиною Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року, схваленої розпорядженням Кабміну №474.

Стратегією було визначено пріоритетність завдань з реалізації положень Закону 889-VIII стосовно реформування системи оплати праці державних службовців, зокрема підвищення прозорості, передбачуваності та справедливості заробітної плати, посилення ролі сталої частки (посадового окладу) в структурі заробітної плати державних службовців.

Зміни в підходах до оплати праці держслужбовців, елементом яких є зменшення надбавки за вислугу років до 2% за кожен рік стажу, але не більше 30% посадового окладу, обумовлені реалізацією євроінтеграційних вимог щодо вступу України до Європейського Союзу, зокрема виконанням програми ЄС «Ukraine Facility Plan», й не пов`язані з необхідністю збалансування держбюджету, зокрема у зв`язку з уведенням воєнного стану.

Результатом упровадження вказаної реформи стало зростання посадових окладів державних службовців у порівнянні з 2023 роком. Так, відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2023 році, що затверджена постановою КМУ від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами), посадовий оклад головного спеціаліста органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, був встановлений на рівні 5 600 грн.

Відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році, що затверджена постановою КМУ від 29.12.2023 №1409, посадові оклади головних спеціалістів, залежно від рівня, становили: 8 591 грн – для IХ (початкового) фахового рівня, 9 880 грн – для VIII (середнього) рівня, 11 362 грн – для VII (вищого) рівня.

Таким чином, внаслідок реформи оплати праці державних службовців їхні посадові оклади, які є основою для нарахування інших надбавок та стимулюючих виплат, зокрема й надбавки за вислугу років, збільшилися.

Водночас, запроваджуючи реформу оплати праці державних службовців шляхом вміщення основних положень про неї до Закону 3460-IX, змін до Закону 889-VIII, який є базовим у регулюванні відносин, пов`язаних з проходженням державної служби, зокрема й оплати праці, законодавець не вніс. Стаття 52 Закону 889-VIII, яка передбачала іншу формулу розрахунку надбавки за вислугу років (3 відсотки за кожен рік, але не більше 50%), залишилася чинною.

Надаючи відповідь на аргументи позову в частині того, яка норма повинна застосовуватися до відносин нарахування надбавки за вислугу років державним службовцям з 1.01.2024, Суд зазначає, що питання правових наслідків ревізії Законами про Державний бюджет соціально-економічних прав осіб, установлених в інших Законах України (без унесення до них відповідних змін), неодноразово було предметом оцінки КСУ.

Законодавство, що визначає фінансові зобов`язання держави, має первинний характер, а бюджетне законодавство – похідний від нього характер.

У Рішенні №10-р/2020 Конституційний Суд України вкотре наголосив на тому, що скасування чи зміна Законом про Державний бюджет обсягу прав і гарантій та законодавчого регулювання не допускається.

Отже, спосіб, у який законодавець реалізував реформу оплати праці державних службовців, утворив протиріччя у законодавстві (унаслідок існування двох законів, які по-різному регулюють одні й ті самі відносини) і призвів до фактичного обмеження передбаченого в Законі 889-VIII розміру надбавки за вислугу років державним службовцям, що, виходячи з рішень КСУ, суперечить Конституції.

Досліджуючи спірні правовідносини, ВС зазначає, що Закон про Державний бюджет - це закон, який затверджує Державний бюджет та містить положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду, тобто є загальним законом (lех generalis). Відповідно до статті 150 Закону 1402-VIII оплата праці та соціальні гарантії працівників апаратів місцевих судів регулюються нормами законодавства про державну службу з урахуванням особливостей, визначених Законом 1402. Законом, що визначає правовий статус державного службовця та регулює відносини, що виникають у зв`язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, є Закон 889-VIII (lex specialis).

Таким чином, у спірних правовідносинах Закон 889-VIII, хоча і був прийнятий раніше за Закон 3460-IX, є спеціальним законом.

Сформульовані КСУ загальноправові принципи подолання колізій між нормативно-правовими актами однакової юридичної сили закріплено і в Законі «Про правотворчу діяльність» №3354-IX, який набрав чинності 20.09.2023, але буде введено в дію через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, статтею 66 якого передбачено, що у разі виявлення колізії між нормативно-правовими актами рівної юридичної сили пріоритет у застосуванні мають:

1) норми, що містяться в нормативно-правових актах спеціального законодавства України (крім випадку, визначеного частиною другою цієї статті);

2) норми, що містяться у нормативно-правових актах, що вступили в дію пізніше.

Ураховуючи, що після 1.01.2024 норми спеціального Закону 889-VIII не зазнали змін в частині порядку обчислення надбавки за вислугу років, а Закон 3460-IX, виходячи з його мети, не може зупиняти дію окремих законів України та/або будь-яким чином змінювати визначене іншими законами України правове регулювання суспільних відносин, нарахування державним службовцям у 2024 році надбавки за вислугу років має відбуватися з урахуванням вимог статті 52 Закону 889-VIII – на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50% посадового окладу.

Як установлено Верховним Судом, станом на 1.01.2024 стаж державної служби позивачки становив 21 рік та 1 місяць. Виходячи з передбаченого у статті 52 Закону 889-VIII порядку нарахування надбавки за вислугу років її місячний розмір у 2024 році мав становити 50% посадового окладу.

Отже, наказ Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 19.01.2024 у частині встановлення їй на 2024 рік надбавки за вислугу років на державній службі в розмірі 30% посадового окладу, виходячи з норм абзацу 2 пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону №3460-IX, є протиправним та підлягає скасуванню.

Беручи до уваги, що у 2024 році виплата позивачці надбавки за вислугу років була протиправно обмежена внаслідок застосування до спірних правовідносин абзацу 2 пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону №3460-IX, Суд дійшов висновку, що належним способом захисту порушених прав позивачки є зобов`язання ТУ ДСА в Житомирській області провести їй, державному службовцю Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, нарахування та виплату надбавки за вислугу років за 2024 рік відповідно до статті 52 Закону 889-VIII – у розмірі 50% посадового окладу за кожен місяць 2024 року.

Вимоги позивачки про визнання протиправними дій керівника апарату щодо винесення наказу від 19.01.2024 у частині встановлення на 2024 рік надбавки за вислугу років на державній службі, задоволенню не підлягають як такі, що охоплюються попередніми вимогами, які задоволені Судом.

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК

За результатом розгляду справи №240/7215/24 як зразкової Верховний Суд дійшов висновку, що Закон 3460-IX як Закон про Державний бюджет України не може зупиняти дію Закону 889-VIII та/або будь-яким чином змінювати визначене у Законі 889-VIII правове регулювання відносин, пов`язаних із виплатою надбавки за вислугу років, у зв`язку з чим з 01.01.2024 вказана надбавка має виплачуватися з урахуванням вимог статті 52 Закону 889-VIII - на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50% посадового окладу.

ОЗНАКИ ТИПОВИХ СПРАВ

Суд дійшов висновку, що в контексті цієї зразкової адміністративної справи ознаками типових, визначених пунктом 21 частини першої статті 4 КАС України, є такі:

позивачем є державний службовець місцевого загального суду, якому з 1.01.2024 встановлено надбавку за вислугу років на підставі абзацу 2 пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону №3460-IX – на рівні 2% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% посадового окладу.

відповідачі – місцевий загальний суд, наказом якого державному службовцю установлено надбавку за вислугу років з урахуванням правил, передбачених абзацом 2 пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону 3460-IX, та територіальне управління ДСА, відповідальне за забезпечення фінансування та функціонування місцевого загального суду, у якому працює позивач;

предмет спору – розмір надбавки за вислугу років на державній службі за 2024 рік;

спір виник унаслідок застосування до питання обчислення надбавки за вислугу років на державній службі абзацу 2 пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону №3460-IX;

предметом позову є позовні вимоги (по-різному сформульовані, але однакові по суті) про визнання протиправним і скасування наказу місцевого загального суду в частині встановлення на 2024 рік щомісячної надбавки за вислугу років на державній службі на рівні 2 % посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік служби, але не більше 30 % посадового окладу; та зобов`язання територіальне управління ДСА нараховувати та виплачувати щомісячну надбавку за вислугу років у 2024 році відповідно до статті 52 Закону 889-VIII на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50% посадового окладу.

Обставини, які можуть впливати на інше застосування норм матеріального права, ніж у зразковій справі

На інше застосування норм матеріального права, ніж у зразковій справі, може впливати подальша зміна законодавства, що регулює ці правовідносини, та інший предмет спору у подібних правовідносинах.

Автор: Наталя Мамченко

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