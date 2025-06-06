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У Любліні четверта група добровольців українців із Європи стали добровольцями ЗСУ

18:10, 6 червня 2025
Кількадесят українців в Польщі, Німеччини й Британії приєдналися до ЗСУ.
У Любліні четверта група добровольців українців із Європи стали добровольцями ЗСУ
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У Любліні кількадесят громадян України, які проживають за кордоном, підписали контракти із Збройними силами України. Як повідомляє «Укрінформ», до лав добровольців приєдналися українці з Польщі, Німеччини, Великої Британії, Болгарії, Словенії, Словаччини, Молдови та Чехії.

Це вже четверта група, яка уклала контракти в межах ініціативи «Український легіон». За словами представника рекрутингового центру при Генконсульстві України в Любліні Петра Горкуші, цього разу кількість охочих виявилась більшою, ніж у попередніх наборах.

«Серед добровольців — як чоловіки, так і жінки. Особливо тішить, що понад 20% із них — молоді люди віком від 18 до 24 років», — зазначив Горкуша.

Молодь здебільшого хоче служити в підрозділах безпілотної авіації. Жінки прагнуть стати медиками або зв’язківцями, а старші добровольці, зокрема ті, кому понад 40 років, обирають спеціальність механіка-водія.

Після підписання контрактів добровольці вирушать на 45-денну базову військову підготовку на одному з полігонів у Люблінському воєводстві. Вишкіл здійснюють інструктори країн НАТО. За потреби бійці зможуть пройти додаткову спеціалізовану підготовку.

Український легіон було створено в рамках безпекової угоди, яку в липні 2024 року у Варшаві підписали президенти України та Польщі. Вона, зокрема, передбачає навчання українських підрозділів на території Польщі.

Контракт із ЗСУ добровольці можуть укласти на один рік, три роки або до завершення особливого періоду.

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Польща ЗСУ військові

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