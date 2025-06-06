Податкова пояснила, чи буде податкова знижка при отриманні молодіжного житлового кредиту

Податківці нагадали про право на податкову знижку фізичній особі, яка скористалася умовами молодіжного житлового кредиту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Вінницькій області пояснює, чи буде податкова знижка при отриманні молодіжного житлового кредиту.

Зазначається, що якщо умовами молодіжного житлового кредиту передбачено повну або часткову компенсацію за рахунок бюджетних коштів відсотків за таким кредитом, то претендувати на податкову знижку одержувач такого молодіжного кредиту може лише в частині особисто сплачених ним процентів, але у разі дотримання інших умов, виконання яких є обов’язковим для отримання права на податкову знижку.

У разі повної компенсації процентів за кредитом за рахунок бюджетних коштів платник податку не має законодавчих підстав на податкову знижку за таким кредитним договором.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.