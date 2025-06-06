У Пенсійному фонді запровадили оперативне подання змін у трудових відносинах онлайн

Пенсійний фонд України повідомив про нову можливість для роботодавців — в особистому кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг реалізовано функцію оперативного внесення змін у трудові відносини працівників у режимі реального часу.
Коли подавати дані:
Новий функціонал дає змогу вчасно повідомляти ПФУ про такі зміни:
Хто може скористатися:
Подавати інформацію можуть представники роботодавця, які мають доступ до перегляду та внесення даних про трудові відносини.
Як скористатися:
Ця новація має на меті спростити комунікацію між роботодавцями та Пенсійним фондом, а також підвищити точність та оперативність ведення обліку трудової діяльності.
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