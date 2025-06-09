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Вимога МВФ провести реформу митниці посунута на кінець року, бо на неї потрібні сотні мільйонів доларів – Шмигаль

07:55, 9 червня 2025
За словами Дениса Шмигаля, виконання вимоги МВФ з реформи митниці, яка включає проведення оцінки доброчесності митників та обрання нового голови Митної служби з вирішальним голосом міжнародників, поки відкладено, бо на це потрібні сотні мільйонів доларів.
Вимога МВФ провести реформу митниці посунута на кінець року, бо на неї потрібні сотні мільйонів доларів – Шмигаль
На фото Денис Шмигаль та місія МВФ, травень 2025 року
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Реформа митниці потребує великих бюджетних витрат, які обраховуються сотнями мільйонів доларів. Тому виконання відповідної вимоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) було перенесено на кінець року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання народних депутатів стосовно причини затримки з початком конкурсу на нового голову Державної митної служби, який має проводитися із вирішальною роллю міжнародних експертів.

Нагадаємо, восени 2024 року був прийняти закон 3977-IX про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби, а також про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя (законопроект 6490-д). Змін у процедурі обрання керівництва Митної служби вимагало МВФ для подальшого надання Україні фінансування.

При цьому, як писала «Судово-юридична газета», місія МВФ, яка була наприкінці травня 2025 року у Києві, вказала, що Україна повинна «швидко» призначити керівника Державної митної служби.

«Реформування Державної митної служби є важливим для боротьби з корупцією та зменшення ухилення від сплати податків. Прогрес у цій сфері вимагає завершення комплексного плану реформ — вимоги для завершення огляду — у поєднанні з швидким призначенням постійного керівника ДМС», підкреслено у повідомленні МВФ.

Однак наразі конкурсна комісія з обрання нового головного митника – якого, по суті, будуть обирати «міжнародники» за підтримки української сторони, так і не запрацювала.

«Уряд працює над реформуванням митниці. Реформа митниці має бути комплексною, структурною, має передбачати як низку кадрових питань, так і ряд питань законодавчих, інфраструктурних, технологічних.

Відповідно, план розробляється за домовленістю з МФВ.

До 17 червня у Кабмін має бути поданий план комплексної реформи митниці. Для того, щоб це не були фасадні косметичні дії по заміні одної людини, а це має бути відповідна комплексна реформа, яка дійсно митницю зробить європейською.

Для цього мають бути передбачені відповідні кошти, які ми також з партнерами і американськими, і європейськими зараз опрацьовуємо.

Відповідно з МВФ «бенчмарк», який у нас був, посунутий на кінець року, по запровадженню цієї реформи митниці на той момент, поки не буде знайдена відповідна сума коштів.

Сума коштів попередньо доволі велика, це сотні мільйонів доларів, незважаючи навіть на питання реформування кадрової заробітної плати на митницях», зазначив Денис Шмигаль під час виступу в парламенті.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 17 жовтня 2024 року підписав закон 3977-IX про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя, а також про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби.

Верховна Рада 17 вересня прийняла в цілому як закон законопроект 6490-д, яким пропонується провести конкурси на керівництво митниці з вирішальним голосом міжнародних експертів та провести процедуру переатестації всіх працівників митниці.

Автор: Наталя Мамченко

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гроші митниця реформа МВФ Денис Шмигаль

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